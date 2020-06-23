«Приходится заниматься любовью каждый день»: Олег Майами о романе с Айзой

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Алина Потёмкина
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Возлюбленный бывшей супруги Гуфа поиронизировал на тему своих отношений с Анохиной.

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Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Новый возлюбленный Айзы Анохиной Олег Майами потроллил фолловеров на тему своего романа с моделью. В Instagram он опубликовал пост, в котором в ироничной манере упомянул о нескольких наиболее распространенных слухах о своей связи с бывшей женой рэпера Гуфа.

«Пиар — роман. Не так прост, как мне казалось. Приходится даже одинаково одеваться. И заниматься любовью почти каждый день. И даже получать удовольствие! Что не сделаешь ради хайпа. И для прикрытия того, что я гей!» — написал Майами.

Instagram @aizalovesam

Поклонники оценили юмор молодого исполнителя. Они восхищались его новой пассией и желали влюбленным счастья.

«Всем бы такого хайпа»

«Надеюсь, это шутка»

«Вы нереальные»

«Хорошее прикрытие»

«Отлично смотритесь. Очень приятно за вами наблюдать», — писали фолловеры.

Айза Анохина уже подтвердила роман с Олегом Майами. Пока что она официально не разведена со вторым мужем Дмитрием. За него она вышла замуж в 2014 году после развода с рэпером Гуфом. Однако, как писал ранее 5-tv.ru, несмотря на бурно развивающиеся отношения с Майами, Айза не спешит к нему переезжать.

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