Айза Анохина призналась, почему не хочет жить с Олегом Майами

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Алина Потёмкина
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По словам звезды, ей пока по вкусу гостевой брак.

Айза Анохина призналась, почему не хочет жить с Олегом Майами

Фото: Instagram @aizalovesam

Айза Анохина призналась поклонникам, что не готова пока съезжаться с новым возлюбленным Олегом Майами. По ее словам, пока ее устраивает вариант гостевого брака, когда можно встречаться и жить раздельно, периодически ночуя друг у друга. Атмосферу дома у своего избранника она назвала спокойной.

«Мне вообще нравится спать с детьми, но с Олегом мне прикольно. Он заботится обо мне. Нам классно, но я не готова пока вместе жить. Не хочу, чтобы быт испортил что-либо», — заметила звезда в эфире авторской программы «Супер Айза» на телеканале «Супер».

От переезда ее удерживают не только дети, но и любовь к порядку, в котором есть только привычные личные вещи. Чужому имуществу в ее доме не место, заметила Айза. Этого счастья ей хватило в первых двух браках.

«Я не хочу чужие вещи в свой дом. У меня нет места для их вещей! Мне очень нравится понятие гостевого брака. И еще у меня дети, я не готова, чтобы это все смешалось», — отметила блогер.

Зато она уже сделала решительный шаг навстречу любимому — познакомила Олега с детьми, 10-летним Сэмом и трехлетним Элвисом. По словам нового избранника Айзы, ребята приняли его, хоть иногда и устраивают перепалки между собой, чтобы привлечь внимание.

Айза Анохина была супругой рэпера Гуфа, от него у нее есть сын Сэм. После развода, который случился в 2014 году, она вышла замуж за известного серфера Дмитрия Анохина. Пара прожила вместе более пяти лет, однако в последние месяцы появились слухи, что семейная жизнь селебрити трещит по швам. Сама Айза этого не отрицает, но развод, по ее словам, затормозился из-за коронавируса. Не так давно, как писал 5-tv.ru, Айза Анохина решилась и подтвердила роман с Олегом Майами.

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Айза Анохина призналась, почему не хочет жить с Олегом Майами

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