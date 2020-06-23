Военный эксперт объяснил, почему Украина никогда не победит Россию
Ранее силовой потенциал Киева и Москвы сравнил бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Военный эксперт Алексей Хлопотов прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко об оборонном потенциале Киева и Москвы. Сравнив возможности двух стран, экс-чиновник заключил, что Незалежная никогда не сможет победить РФ в случае войны.
Хлопотов согласился с убеждением Червоненко, отметив, что ресурсы двух стран просто несопоставимы.
«Дело в том, что потенциал России и Украины в военном плане просто не сопоставим. Прежде всего, это экономика. Затем людские и промышленные ресурсы. Крови может пролиться очень много с обеих сторон, но Россия победит и очень быстро», — пояснил военный эксперт в интервью URA.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Червоченко оценил шансы Незалежной победить Россию в случае военного столкновения.
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