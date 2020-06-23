Экс-министр Украины математически рассчитал шансы победы над Россией
Евгений Червоченко заявил, что может доказать правильность своих выводов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоченко оценил шансы Незалежной победить Россию в случае военного столкновения. По мнению политика, которое он высказал в эфире местного канала «112», Киеву не хватит мощи для победы над Москвой. Рассчитать это, по его мнению, можно с помощью математических формул.
«Никогда мы ее не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — заявил экс-министр.
Также он добавил, что Украина могла бы извлечь выгоду, найдя с Россией консенсус, который бы всех устроил. Пока же Киев действует себе во вред. О коррупции крупных масштабов, по его мнению, говорит так называемая стена на границе между странами. Перемахнуть через этот заборчик, по его словам, может даже кабан.
Стену между Россией и Украиной начали возводить в 2014 году. Воздвигнуть ее планировалось к 2020–2021 годам. Однако финансирование на строительство не выделялось, что привело к обратному эффекту: за годы протяженность стены уменьшилась на 17%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответил Зеленский на вопрос о поездке в Москву на Парад Победы.
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