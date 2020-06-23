Эксперт оценил возможность создания боевых лазеров

Член экспертного совета при коллегии военно-промышленного комплекса РФ Виктор Мураховский оценил возможность создания боевых лазеров, способных уничтожить военную технику.

Накануне американское издание The Space Review опубликовало статью под названием «Пересвет»: российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника». В материале отмечается, что особенностью новейшего российского лазерного комплекса «Пересвет» является возможность «засвечивать» спутники, которая приводит к временной потере электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их более ярким светом, чем тот, что они пытаются отобразить. Понятие «засвечивания» в статье разводится со значением «ослепления», которое подразумевает нанесение непоправимого урона системам.

Комментируя соответствующую публикацию, военный эксперт отметил, что создание подобных боевых лазеров противоречит законам физики.

«Есть объективные физические границы, в которых возможно применять лазерные технологии. Эти границы были „нащупаны“ еще в прошлом веке в результате многочисленных исследований и испытаний. Когда я слышу сегодня бравые заявление американцев, что они будут поражать своими лазерами ракеты и все что угодно, становится смешно», — цитирует Мураховского РИА Новости.

Военный эксперт отметил, что невозможность использования лазера в качестве боевого оружия уже была доказана на практике. Программы по созданию боевых лазеров активно развивались в СССР, в результате чего удалось выяснить, что лазерные технологии могут быть применены только в таких военных целях как лазерная локация, оптико-электронное подавление различных систем, системы связи на коротких расстояниях и навигация.

«Одним словом, бластеров не будет — законы физики не обманешь. Требуются очень большие мощности, чтобы получить концентрированный лазер. КПД лазера достаточно низкий — если 15%, то это уже считается сверхотличный показатель», — пояснил Мураховский.

Ранее в США заявили об успехах в разработке лазера, способного поразить беспилотники. В мае 2020 года командование Тихоокеанского флота опубликовало видеоролик испытания так называемой системы твердотельного лазерного, размещенного на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевая мощь Северного флота пополнится новейшим гиперзвуковым вооружением.