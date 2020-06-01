Боевая мощь Северного флота пополнится новейшим гиперзвуковым вооружением

Годовщину со дня образования отмечает Северный флот. Свою историю он ведет с 1733-го года, когда был основан Архангельский военный порт. Сегодня — это крупнейшее объединение ВМФ с обширным спектром задач. Моряки-североморцы обеспечивают безопасность северных границ России и стабильность на Арктическом направлении.

«Мы планируем провести огромное количество мероприятий вдоль побережья всей Арктики до Берингова пролива включительно. С задействованием не только сил флота, а и других сил — воздушно-десантных сил, воздушно-космических сил», — рассказал командующий СФ Александр Моисеев.

Визитная карточка Северного флота — стратегические ядерные силы нашей страны. Сейчас моряки осваивают новейшие атомные подлодки проектов «Борей-А» и «Ясень-М». В ближайшее время состав пополнят ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота КасатОнов». Также североморцы традиционно принимают участие в Главном военно-морском параде в Петербурге. В этом году в Кронштадте будут представлены подлодка «Орел» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». А по Неве пройдут противодиверсионные катера проекта «Грачонок».

Как заявил «Красной Звезде» Александр Моисеев, боевая мощь Северного флота в ближайшее время пополнится новейшим гиперзвуковым вооружением.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — подчеркнул командующий СФ.

Вице-адмирал добавил, что испытания нового вооружения продолжаются.