«Не уберегли доченьку»: Отец блогера Насти Тропи нашел виновного в ее смерти

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Карина Бернтгольц
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Ранее стало известно, что незадолго до своей гибели блогер-миллионник поругалась с родителем, который был против ее отношений с мотоциклистом.

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Фото, видео: Instagram @tropi_nasta, @nastyatropi

Отец блогера-миллионника Насти Тропицель (Тропи), которая погибла в ходе прогулке на байке на Бали, прокомментировал произошедшую трагедию. Как пишет «Эксперсс-газета», накануне стало известно, что перед своей гибелью девушка поругалась с родителем, который был против ее отношений с мотоинструктором Виктором.

В аккаунте, созданном после гибели блогерши, появился пост, в котором вина за смерть Насти Тропи перекладывается на ее молодого человека. Автор поста — предположительно, отец — утверждает, что в работе парня в качестве мотоинструктора инцидент с девушкой был не первый. Якобы парень недосмотрел еще за пятью людьми, для которых мотопрогулка закончилась плачевно.

«Выясняются подробности. Витя уже в своей „практике“ угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Жил за ее счет. Воблинг виноват, ты зачем ей всучил мотоцикл, который больше ее в четыре раза. Она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. И никаких извинений перед нами. Трус», — цитирует сообщение «Экспресс-газета».

Instagram @tropi_nasta

Жизнь Насти Тропицель трагически оборвалась 22 июня, она попала в страшную аварию на байке и скончалась на месте. По словам ее молодого человека, Настя не превышала скорость, она потеряла управление мотоциклом и разбилась.

Девушка начала вести блог в 12 лет, несмотря на то, что родители были категорически против этого. В 15 лет девушка заработала первый миллион, стала жить одна, а позже устроила маму к себе на работу.

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