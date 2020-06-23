«Не уберегли доченьку»: Отец блогера Насти Тропи нашел виновного в ее смерти
Ранее стало известно, что незадолго до своей гибели блогер-миллионник поругалась с родителем, который был против ее отношений с мотоциклистом.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tropi_nasta, @nastyatropi
Отец блогера-миллионника Насти Тропицель (Тропи), которая погибла в ходе прогулке на байке на Бали, прокомментировал произошедшую трагедию. Как пишет «Эксперсс-газета», накануне стало известно, что перед своей гибелью девушка поругалась с родителем, который был против ее отношений с мотоинструктором Виктором.
В аккаунте, созданном после гибели блогерши, появился пост, в котором вина за смерть Насти Тропи перекладывается на ее молодого человека. Автор поста — предположительно, отец — утверждает, что в работе парня в качестве мотоинструктора инцидент с девушкой был не первый. Якобы парень недосмотрел еще за пятью людьми, для которых мотопрогулка закончилась плачевно.
«Выясняются подробности. Витя уже в своей „практике“ угробил пятерых людей. На него масса жалоб. Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Жил за ее счет. Воблинг виноват, ты зачем ей всучил мотоцикл, который больше ее в четыре раза. Она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. И никаких извинений перед нами. Трус», — цитирует сообщение «Экспресс-газета».
Читайте также
32%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?