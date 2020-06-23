Если потребуется, все соберем в кулак — Путин
Президента РФ подчеркнул, что в стране, несмотря на эпидемию, не было растерянности.
Фото: Известия / Кристина Кормилицына
В своем обращении к гражданам России, Владимир путин особо отметил, что в стране, несмотря на эпидемию, не было растерянности.
«Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медцентров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае и в других регионах», — отметил российский лидер.
Всем приходилось непросто, признал президент, обратив внимание на то, что человеческая жизнь — это главное и власти действовали, опираясь на эти ценности.
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