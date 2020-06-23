Прямые федеральные доплаты медикам будут продлены на июль и август

Прямые Федеральный доплаты медикам будут продлены еще на два месяца — на июль и август. В своем обращении к гражданам страны Владимир Путин отметил, что в текущем месяце их получат 350 тысяч медицинских работников.

«Специалисты получат повышенные отпускные», — подчеркнулпрезидент РФ.