Прямые федеральные доплаты медикам будут продлены на июль и август
В июне такие выплаты получат 350 тысяч медицинских работников.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Прямые Федеральный доплаты медикам будут продлены еще на два месяца — на июль и август. В своем обращении к гражданам страны Владимир Путин отметил, что в текущем месяце их получат 350 тысяч медицинских работников.
«Специалисты получат повышенные отпускные», — подчеркнулпрезидент РФ.
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