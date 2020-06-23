Прямые федеральные доплаты медикам будут продлены на июль и август

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Карина Бернтгольц
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В июне такие выплаты получат 350 тысяч медицинских работников.

Прямые федеральные доплаты медикам будут продлены на июль и август

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Прямые Федеральный доплаты медикам будут продлены еще на два месяца — на июль и август. В своем обращении к гражданам страны Владимир Путин отметил, что в текущем месяце их получат 350 тысяч медицинских работников.

«Специалисты получат повышенные отпускные», — подчеркнулпрезидент РФ.

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