Путин призвал россиян быть бдительными, пока не начнется производство вакцины от коронавируса. Президент подчеркнул, что борьба с эпидемией и напряженная работа врачей на этом фронте не останавливается ни на минуту.

«Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных центров России работают над созданием вакцины от коронавируса», — сказал Путин в телеобращении к гражданам России.

Российский лидер также отметил, что Россия находится в числе немногих стран наладила производство эффективных лекарств против COVID.