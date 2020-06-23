Ветеранам ВОВ раздадут исторический номер газеты «Известия»
Издана точная копия победного выпуска от 26 июня 1945 года. Главная тема — Парад Победы.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Как все было 75лет назад можно узнать из газетных статей. Сегодня «Известия» напечатали исторический номер. Это — точная копия победного выпуска от 26 июня 1945 года. Главная тема — Парад Победы.
Первые экземпляры сегодня вручили ветеранам Москвы и Петербурга. На страницах выпуска — речь маршала Жукова, истории героев войны, статья о первом приеме в Кремле в честь участников того шествия и, конечно, фотографии.
«Конечно, ветеран смотрит такую газету, воспоминает ту обстановку высокого патриотического подъема, ликования народа. Естественно он гордится, что есть частица его вклада в эту победу. Эта газета будет для ветерана, как ностальгия», — уверен первый заместитель председателя московского комитета ветеранов войны, полковник в отставке Виктор Закидкин
Сотни экземпляров этого архивного выпуска «Известий» раздадут по ветеранским организациям для того, чтобы газета дошла до всех участников Великой Отечественной войны.
Читайте также
32%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?