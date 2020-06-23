Ветеранам ВОВ раздадут исторический номер газеты «Известия»

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Издана точная копия победного выпуска от 26 июня 1945 года. Главная тема — Парад Победы.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Как все было 75лет назад можно узнать из газетных статей. Сегодня «Известия» напечатали исторический номер. Это — точная копия победного выпуска от 26 июня 1945 года. Главная тема — Парад Победы.

Первые экземпляры сегодня вручили ветеранам Москвы и Петербурга. На страницах выпуска — речь маршала Жукова, истории героев войны, статья о первом приеме в Кремле в честь участников того шествия и, конечно, фотографии.

«Конечно, ветеран смотрит такую газету, воспоминает ту обстановку высокого патриотического подъема, ликования народа. Естественно он гордится, что есть частица его вклада в эту победу. Эта газета будет для ветерана, как ностальгия», — уверен первый заместитель председателя московского комитета ветеранов войны, полковник в отставке Виктор Закидкин

Сотни экземпляров этого архивного выпуска «Известий» раздадут по ветеранским организациям для того, чтобы газета дошла до всех участников Великой Отечественной войны.

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