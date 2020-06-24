Варфоломеев день: что можно и категорически нельзя делать 24 июня

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Виктория Андреева
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В этот день особенно важно придерживаться нескольких правил, которые помогут избежать встречи с нечистой силой.

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Фото, видео: prom.ua; zlatoust-kharkov.church.ua; www.globallookpress.com / E. Topcu, Creativ Studio Heinemann, imagebroker/Michaela Begsteiger, Jochen Tack, Sabrina Vani

Традиционно 24 июня считается днем поминовения апостолов Варфоломея и Варнавы. Согласно преданию, именно с этого дня начинается период так называемых «русалочьих дней», торжественное окончание которых приходится на 7 июля — день Ивана Купалы.

Предки верили, что в этот период каждому представиться возможность заглянуть в будущее — стоит только вспомнить о магических обрядах и гаданиях. Однако делать это важно с осторожностью, поскольку ненароком можно столкнуться с нечистью. Чтобы не стать жертвой темных сил — важно соблюдать некоторые правила.

Что категорически запрещено делать 24 июня?

Считается, что в Варфоломеев день нечисть отравляет всякую растительность. Причем не только плоды, но даже лекарственные травы. Поэтому собирать или прикасаться к ним не стоит. Иначе — быть беде.

Кроме того, сегодня особо важно хорошенько потрудиться. Тех, кто отнесется к работе спустя рукава, ждет заслуженное и жестокое наказание.

24 июня важно воздержаться от каких-либо трат. Давать или брать деньги в долг тоже не стоит. В противном случае — финансовые проблемы не удастся решить еще на протяжение года.

Ревновать или ссориться в этот день также запрещено. Иначе — счастье навсегда покинет дом.

Что важно успеть сделать до заката?

Этот день идеально подходит для примирения. Вспомните, с кем в последнее время вы не могли найти общий язык, позвоните человеку и попросите прощения, даже если в ссоре были виноваты не вы. Поверьте, ваша доброта и благосклонность вскоре окупятся.

24 июня хорошо подходит для любых начинаний. Если вы давно вынашиваете идею, но никак не можете сделать первый шаг — время пришло. Вскоре за усердный труд получите немаленькую награду.

Издревле считалось, что в день Варфоломея неплохо бы уделить время и работе по дому. Расчищая завалы, вы привлекаете успех, богатство и удачу.

Приметы в Варфоломеев день

  • Предки верили: если ночь с 23 на 24 июня теплая — быть богатому урожаю;
  • Услышать в этот день гром — к прекрасному улову;
  • Если же проходя мимо водоема вы заметили туман, не сомневайтесь: грибной сезон выдастся на славу;
  • Сны в ночь на 24 июня традиционно считаются вещими, однако исполнятся, лишь при условии, что вы о них смолчите, пишет Утро.ру.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня.

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