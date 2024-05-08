На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Игоря из Москвы

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. И наша помощь нужна девятилетнему Игорю из Москвы. У ребенка врожденная патология — его почки работают только на 25%, и это влечет за собой целый комплекс заболеваний.

Чтобы исправить порок, требуется дорогостоящая операция. На нее не хватает порядка 1,5 миллиона рублей.

Помочь Игорю можем мы с вами. Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40.



Ограничений у Игоря много, так как его почки работают лишь на 25% из-за врожденного порока развития мочевыделительной системы — это целый комплекс заболеваний. О том, что у ребенка могут быть проблемы со здоровьем, маме сказали лишь на 20 неделе беременности. Поначалу говорили, что ничего серьезного. Серьезно стало на 34-й неделе.

В итоге малыш появился на свет раньше срока и почти сразу перенес первые операции. Вмешательство оказалось неудачным, осложнения поразили несколько органов — от почек до мочевого пузыря.

«Надеялись, что почки будут работать хоть сколько то, чтобы набрать вес, чтобы сделать трансплантацию. В полтора года ему мочеточники вывели наружу, чтобы хотя бы уменьшить этот заброс. Чтобы они так интенсивно не страдали», — рассказывает Мария Сафонова, мама Игоря.

Лекарства, катетеры — этот улыбчивый мальчишка все переносит стойко. Он любит играть с собакой и заниматься физкультурой. Хотя нагрузки разрешают совсем незначительные. Игорь на домашнем обучении. Все друзья — в интернете, а главный учитель — мама.

Мальчику, находящемуся под постоянным контролем врачей, готовы помочь хирурги.

«Сейчас ему планируется заключительная реконструктивно-пластическая операция по реконструкции верхних мочевых путей. Верхние пути с неполным удвоением единственно функционирующей почки. Это позволит избавить пациента от мочевых свищей. Сделать его практически визуально полноценным», — объясняет лечащий врач Игоря.

Вмешательство планируется провести с помощью уникальной роботизированной системы. Предстоит окончательно собрать всю мочевыделительную систему и запустить. Стоимость операции 1 576 494 рублей. Вся надежда семьи только на помощь неравнодушных людей.

Стать здоровым — главная мечта Игоря. И если она сбудется, то и остальные, наверняка. Вот только будущему повару, стендаперу, чемпиону по нардам (вариантов карьеры у Игоря много) нужна наша с вами помощь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Игорю, обратившись напрямую в благотворительный фонд.