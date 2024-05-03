Страстная пятница: какие правила категорически нельзя нарушать 3 мая 2024

Страстная пятница — день печали и скорби для всех христиан. Согласно священному писанию, именно в пятницу распятый на кресте Иисус Христов умер после долгих мучений.

В 2024 году Страстная пятница приходится на 3 мая.

Можно ли есть в Великую пятницу

Пятница — самый строгий день Страстной недели. Согласно календарю питания, верующим надлежит воздержаться от любой еды до выноса в храмах Туринской плащаницы, то есть с утра до 15:00 полностью отказаться от пищи. После можно утолить голод сухоядением — салатами, овощами, фруктами, сухофруктами или орехами.

Позволить себе это может только здоровый или подготовленный человек. Поэтому верующие, страдающие язвой желудка, диабетом, гастритом или другими заболеваниями, проводят Великую пятницу на постном хлебе, кашах и воде — максимально простой пище.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Шутить и веселиться. Любые развлечения — тяжкий грех. Лучше — сосредоточиться на чтении Евангелия и помощи близким, напоминают святые отцы.

Принимать пищу до выноса плащаницы в 15:00. Однако даже после этого момента допускается лишь сухоядение.

Заниматься домашними делами, убираться. Но при этом можно печь куличи.

Работать в Великую пятницу нельзя — верующие полностью должны посвятить себя молитве и духовному самосовершенствованию. В ряде стран по этой причине Страстная пятница объявлена официально выходным.

Шить, прясть, вышивать, рубить, пилить или что-то резать. Нельзя также выполнять сельскохозяйственные работы, тем более вбивать железные предметы в землю.

Проводить косметические процедуры, ходить на массаж, в салон красоты, по магазинам.

Нельзя праздновать в Страстную пятницу дни рождения, свадьбы или другие мероприятия, потому что веселиться и гулять в день вселенской скорби запрещено. По приметам, тот, кто будет смеяться в Страстную пятницу, проплачет весь год.

Что говорится в Евангелии о событиях Великой пятницы

Церковь посвящает Великую пятницу воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста его тела и погребению.

Когда первосвященники привели Спасителя к Понтию Пилату, тот не хотел обрекать его на казнь и стал расспрашивать. Не получив ответов, он напомнил, что сейчас в его власти оставить Царя Иудейского живым или приказать убить. Тогда Иисус сказал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше».

Испугавшись недовольства толпы, римский наместник повелел распять Сына Божьего. Мучаясь на кресте, Иисус воскликнул: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Покаявшемуся разбойнику он пообещал рай, а сомневающемуся — ад. Когда же он испустил дух, задрожала земля и померкло солнце.

Тело умершего сняли с креста, завернули в большой отрез белой ткани и похоронили в вырубленной в скале пещере. После погребения Иисус спустился в ад и, сокрушив ворота, освободил все заключенные там души, в том числе Адама и Еву.

Церковная служба в Страстную пятницу и вынос Плащаницы

На утрене читаются последовательно 12 евангельских отрывков (Двенадцать Евангелий) в хронологическом порядке рассказывающих о событиях пятницы. На Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырех евангелистов, На великой вечерне о событиях пятницы рассказывается в одном продолжительном составном Евангелии.

Литургия в Страстную пятницу не совершается. Исключение составляют только случаи совпадения Благовещения и Страстной пятницы — тогда положено служить литургию Иоанна Златоуста.

На вечерне выносится Плащаница из алтаря на середину храма и поется особый канон «О распятии Господа». Плащаница находится в центре храма три неполных дня, напоминая верующим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе.

Что можно делать в Великую пятницу

Поскольку в Великую пятницу существует много запретов, стоит посвятить молитве, размышлениям о собственных грехах, покаянию, походу в церковь.

Двенадцать свечей, которые принято зажигать на службе, нужно унести домой и зажечь во всех комнатах. По приметам, это очищает атмосферу в доме и привлекает благополучие.

Традиции и приметы на Страстную пятницу