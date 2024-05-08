Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по опорному пункту врага

Артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск точным минометным огнем уничтожили опорный пункт подразделений ВСУ на донецком направлении специальной военной операции.

В целях оперативного выполнения поставленных задач минометные расчеты находятся в круглосуточном режиме дежурства. После получения данных о координатах и характере цели расчет 120-миллиметрового миномета осуществил наводку орудия и поразил цель с замаскированной огневой позиции.

После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующими, вторым и третьим, попаданиями цель была поражена. Корректировка огня артиллерии осуществляется с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

После каждого выстрела расчет восстанавливает наводку орудия и вносит корректировки. Военнослужащие работают оперативно, производя по цели не более пяти выстрелов, чтобы не допустить ответного огня со стороны противника. Также с этой целью минометчики регулярно меняют боевые позиции и свое местоположение.

Штурмовики Су-25 ВКС Росси Уничтожили опорный пункт националистов

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар наносился по заданным координатам. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

Тема:
Спецоперация
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