Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли удар по опорному пункту врага
Артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск точным минометным огнем уничтожили опорный пункт подразделений ВСУ на донецком направлении специальной военной операции.
В целях оперативного выполнения поставленных задач минометные расчеты находятся в круглосуточном режиме дежурства. После получения данных о координатах и характере цели расчет 120-миллиметрового миномета осуществил наводку орудия и поразил цель с замаскированной огневой позиции.
После первого пристрелочного выстрела с помощью оператора БПЛА была произведена корректировка, и последующими, вторым и третьим, попаданиями цель была поражена. Корректировка огня артиллерии осуществляется с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
После каждого выстрела расчет восстанавливает наводку орудия и вносит корректировки. Военнослужащие работают оперативно, производя по цели не более пяти выстрелов, чтобы не допустить ответного огня со стороны противника. Также с этой целью минометчики регулярно меняют боевые позиции и свое местоположение.
Штурмовики Су-25 ВКС Росси Уничтожили опорный пункт националистов
Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Удар наносился по заданным координатам. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.
После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
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