Военнослужащие поздравили героев Великой Отечественной войны в ЛНР
Вместе с ансамблем они приехали к ветеранам домой и передали им подарки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В преддверии Дня Победы наши военнослужащие поздравили героев Великой Отечественной в Луганской Народной республике. Вместе с ансамблем они приехали к ветеранам домой, передали им подарки.
А артисты спели известные военные песни, которые исполнялись и в 1945-м, когда красное знамя развевалось над Рейхстагом. Прозвучали военные песни и на улицах Волгограда.
Там поздравления принимал полковник Александр Колотушкин. В 1945-м еще совсем юный герой участвовал в параде Победы на Красной площади, а через несколько лет поступил на службу в ракетные войска.
И сегодня военнослужащие той самой дивизии, где служил Александр Иванович, провели торжественный парад под окнами его дома и исполнили «Смуглянку» — любимую песню ветерана.
- 8 мая
- Одну из самых известных картин Дейнеки привезли в Севастополь ко Дню Победы
- 8 мая
- В столице Панамы состоялось шествие «Бессмертный полк»
- 7 мая
- Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы
- 7 мая
- Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Австралии ко Дню Победы
- 7 мая
- В Киргизии участники «Бессмертного полка» покорили пик, названный в честь Путина
- 7 мая
- Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке
- 7 мая
- Герои в каждой семье: как найти данные о подвигах родственников-участников Великой Отечественной войны
- 7 мая
- Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая
- 7 мая
- Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая
- 6 мая
- Никто не забыт: акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании
Читайте также
75%
-0.19 98.31
-0.16
Нашли ошибку?