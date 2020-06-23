Операция по задержанию криминальных лидеров проходит в Москве
Сообщается о задержании порядка 30 человек в кафе на Алтуфьевском шоссе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; 5-tv.ru
Силовики проводят операцию по задержанию криминальных лидеров, которые, по информации правоохранителей, собрались в кафе на Алтуфьевском шоссе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, задержаны порядка 30 человек, причем часть из них оказалась вооружена.
«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сообщил собеседник агентства.
В настоящий момент правоохранители проверяют машины предполагаемых криминальных лидеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы. По предварительным данным, ранение получил один человек.
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