Операция по задержанию криминальных лидеров проходит в Москве

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Нюра Незванова
Эксклюзив 76

Сообщается о задержании порядка 30 человек в кафе на Алтуфьевском шоссе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; 5-tv.ru

Силовики проводят операцию по задержанию криминальных лидеров, которые, по информации правоохранителей, собрались в кафе на Алтуфьевском шоссе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержаны порядка 30 человек, причем часть из них оказалась вооружена.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент правоохранители проверяют машины предполагаемых криминальных лидеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы. По предварительным данным, ранение получил один человек.

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