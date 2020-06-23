Операция по задержанию криминальных лидеров проходит в Москве

Силовики проводят операцию по задержанию криминальных лидеров, которые, по информации правоохранителей, собрались в кафе на Алтуфьевском шоссе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержаны порядка 30 человек, причем часть из них оказалась вооружена.

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент правоохранители проверяют машины предполагаемых криминальных лидеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о перестрелке на севере Москвы. По предварительным данным, ранение получил один человек.