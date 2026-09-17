Аэропорт Краснодара закроют на день: авиакомпании уже поменяли расписание

Такое случится впервые после открытия авиагавани.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Аэропорт Краснодара закроют на один день из-за ремонта
Аэропорт Краснодара временно приостановит работу 22 сентября. Самолеты в этот день не будут прилетать в воздушную гавань и вылетать из нее. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.
Причиной станут плановые ремонтные работы.
Авиакомпании заранее предупредили о временном закрытии аэропорта. Перевозчики уже изменили расписание рейсов с учетом ограничений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково тестируют браслеты и кольца для оценки самочувствия сотрудников. Устройства отслеживают пульс, температуру, физическую активность и уровень стресса, чтобы вовремя заметить признаки усталости.
В первую очередь устройства используют для сотрудников, чья работа связана с высокой физической нагрузкой и требует постоянного внимания. При появлении признаков переутомления сотруднику могут предложить сделать перерыв или заменить его на время.
Также 5-tv.ru сообщал о возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Сирией. Перелеты выполняются на самолетах Airbus A320 один раз в неделю.
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