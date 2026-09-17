В ОАЭ нашли тело российского моряка с судна Hercules Star

На территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружили тело российского моряка, который числился пропавшим после инцидента с судном Hercules Star. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве.

Дипломаты уточнили, что останки погибшего передадут для дальнейшей посмертной репатриации (возврата тела умершего человека в родную страну для проведения похорон/ кремации. — Прим. ред).

Hercules Star — нефтяной танкер. Он входил в состав экипажа судна, которое было повреждено недалеко от Дубая.

Танкер-нефтепродуктовоз Hercules Star, зарегистрированный под флагом Гибралтара, 9 сентября получил повреждения неизвестного происхождения.

О случившемся проинформировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Капитан танкера доложил о крене судна, находившегося на якоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в южнокорейском порту Пусан на борту отечественного рыбопромыслового судна «Калтан» произошла утечка холодильного агента, в результате которой травмы получили четыре человека. Информацию предоставила пресс-служба генерального консульства России в этом городе.

В дипломатическом представительстве уточнили, что все раненые являются россиянами, при этом состояние одного из них оценили как тяжелое. В генконсульстве добавили, что пострадавшим оказали весь необходимый объем медицинской помощи.

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