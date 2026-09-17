Пропавшего в Архангельской области грибника искали 12 дней

В Архангельской области спустя 12 дней поисков нашли живым пропавшего грибника. Он отправился в лес 5 сентября и заблудился.

Телефон взял с собой, однако связи не было, поэтому вызвать помощь было невозможно. Все эти дни не прекращались дожди, а температура опускалась до плюс семи градусов.

Журналистам удалось поговорить со спасенным мужчиной — он рассказал, как выживал в экстремальных условиях без еды.

«Ничего не было, кроме холодной воды и клюквы на болоте. 12 дней продержался в лесу на болотной воде с клюквой. Очень холодно было, ни спичек, ничего. Первые два дня зажигалка была, но закончилась — и все. А потом только можжевельником укрывался, нарубил его и ждал помощи», — рассказал пострадавший Николай Шаблыкин.

За время поисковой операции спасатели и добровольцы прошли почти 400 километров, обследуя леса и болота. В итоге грибника нашли и доставили в поселок, где передали медикам.

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