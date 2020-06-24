Посадил ребенка на цепь, чтобы проучить: шокирующая история произошла в Ленобласти

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Амнистию отец устраивал лишь на пару минут, когда сыну нужно было в туалет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В Ленинградской области выясняют подробности шокирующей истории. Возбуждено уголовное дело в отношении отца, который приковал к батарее своего десятилетнего сына.

Следствие расценило это как истязание несовершеннолетнего. У папаши в ответ есть аргумент — подросток стал неуправляем!

Работает ли такой метод кнута, спросила Алиса Паршакова у детских психологов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик.

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