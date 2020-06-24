Посадил ребенка на цепь, чтобы проучить: шокирующая история произошла в Ленобласти
Амнистию отец устраивал лишь на пару минут, когда сыну нужно было в туалет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
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