Посадил ребенка на цепь, чтобы проучить: шокирующая история произошла в Ленобласти

В Ленинградской области выясняют подробности шокирующей истории. Возбуждено уголовное дело в отношении отца, который приковал к батарее своего десятилетнего сына.

Следствие расценило это как истязание несовершеннолетнего. У папаши в ответ есть аргумент — подросток стал неуправляем!

Работает ли такой метод кнута, спросила Алиса Паршакова у детских психологов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик.