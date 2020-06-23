Подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик
Расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев в СВАО столицы взято на контроль прокуратурой города.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Caroline Arber; СК РФ
Стали известны подробности обнаружения младенцев, подготовленных к продаже. Пятерых малышей китайской национальности в возрасте от шести дней до шести месяцев нашли в квартире на Аргуновской улице в СЗАО Москвы. Как рассказала представитель прокуратуры столицы, младенцев обнаружил медик, пришедший осмотреть новорожденного.
Расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев в СВАО столицы взято на контроль прокуратурой города.
«Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту обнаружения пятерых новорожденных детей. <…> Прокуратура города Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также обеспечит надзорное сопровождение и исполнение уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Известно, что квартиру три года назад сдали в аренду студентам. По словам хозяина жилища, он не в курсе, что происходило на сданной жилплощади.
Обнаруженные дети были отправлены в больницу. Личность женщин, которые были обнаружены вместе с детьми, устанавливается правоохранителями.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей.
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