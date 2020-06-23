Подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик

|
Марина Неруцких
3 161

Расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев в СВАО столицы взято на контроль прокуратурой города.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Caroline Arber; СК РФ

Стали известны подробности обнаружения младенцев, подготовленных к продаже. Пятерых малышей китайской национальности в возрасте от шести дней до шести месяцев нашли в квартире на Аргуновской улице в СЗАО Москвы. Как рассказала представитель прокуратуры столицы, младенцев обнаружил медик, пришедший осмотреть новорожденного.

Расследование уголовного дела по факту обнаружения младенцев в СВАО столицы взято на контроль прокуратурой города.

«Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту обнаружения пятерых новорожденных детей. <…> Прокуратура города Москвы проконтролирует соблюдение прав и законных интересов малолетних, а также обеспечит надзорное сопровождение и исполнение уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при их дальнейшем жизнеустройстве», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Известно, что квартиру три года назад сдали в аренду студентам. По словам хозяина жилища, он не в курсе, что происходило на сданной жилплощади.

Обнаруженные дети были отправлены в больницу. Личность женщин, которые были обнаружены вместе с детьми, устанавливается правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
ТОП-4 знаков зодиака, которые часто женятся и разводятся

Последние новости

20:53
Ветеранам ВОВ раздадут исторический номер газеты «Известия»
20:40
В Подмосковье задержаны подозреваемые в ограблении лидера Uma2rman
20:30
Какие сюрпризы ожидают зрителей «Алых парусов» в этом году?
20:22
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым скончался после аналогичной аварии
20:11
Как сохранить здоровье кишечника? — советы гастроэнтеролога
19:59
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Сейчас читают

Подготовленных на продажу детей в Москве случайно обнаружил медик
Фото из квартиры в Москве, где были обнаружены пять новорожденных детей
Видео: Найденных в московской квартире беспризорных младенцев госпитализировали

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок