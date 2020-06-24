Аншлаг! Оперный театр в Барселоне устроил концерт для растений
В зале звучала миниатюра Джакомо Пуччини «Хризантемы».
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: 5-tv.ru
В опере Барселоны дали первый, после отмены режима чрезвычайной ситуации, концерт.
Он прошел при полном зале — без масок, перчаток и без соблюдения безопасной дистанции.
Правда, и зрители оказались своеобразные — очень уж тихие.
Вместо людей в креслах были растения.
Скрипичный квартет исполнил для них миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы ожидают зрителей «Алых парусов» в этом году?
Читайте также
73%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?