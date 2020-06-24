Аншлаг! Оперный театр в Барселоне устроил концерт для растений

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В зале звучала миниатюра Джакомо Пуччини «Хризантемы».

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Фото, видео: 5-tv.ru

В опере Барселоны дали первый, после отмены режима чрезвычайной ситуации, концерт.

Он прошел при полном зале — без масок, перчаток и без соблюдения безопасной дистанции.

Правда, и зрители оказались своеобразные — очень уж тихие.

Вместо людей в креслах были растения.

Скрипичный квартет исполнил для них миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы ожидают зрителей «Алых парусов» в этом году?

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