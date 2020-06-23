Какие сюрпризы ожидают зрителей «Алых парусов» в этом году?

Петербург готовится к празднику «Алые паруса». Шоу станет кульминацией Всероссийского вечера выпускников школ и вузов, который пройдет уже в эту субботу, 27 июня. Впервые в истории в онлайн-формате. И это открыло новые возможности.

Бриг «Россия» под алыми парусами пройдет не по Неве, основное действо развернется в акватории Финского залива. Это будет настоящий спектакль на воде: с пиратами, полетами над палубой, музыкальной и огненной феерией.

Роман Ишмухаметов увидел, как оживает сказка Александра Грина.

Больше двухсот пятидесяти миллионов просмотров на YouTube. Год назад группа RASA взорвала танцполы своим веселым и бесшабашным хитом. Он не теряет популярности и сегодня. А сейчас дуэт готовится выступить на «Алых парусах», празднике, который станет для школьников и студентов кульминацией Всероссийского выпускного вечера.

«Это потрясающее событие! Это самое главное событие вообще за последнее время, это сумасшедший красивый выпускной», — говорит вокалистка группы RASA Дарья Шейко.

Перед вчерашними школьниками и студентами выступят группа «Звери», Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева. В этом году праздник проходит в телевизионном и онлайн-формате. И, конечно, он соберет настоящих звезд.

Влад Соломяный — пока еще не звезда первой величины, но наблюдая за его игрой на электрогитаре, замирают петербургские прохожие и туристы. Юный виртуоз исполняет и собственные композиции, и мелодии, давно ставшие классикой.

Влад станет участником Всероссийского выпускного. На «Алых парусах» он будет играть на любимом инструменте. Все остальное — пока –тайна.

«Для меня это будет впервые, такая большая аудитория», — говорит юный музыкант.

В этом году в программе праздника произошли изменения. Главный символ «Алых парусов» — великолепный двухмачтовый бриг «Россия» пройдет не по Неве, а по акватории Финского залива. Но это не помешает организаторам сотворить настоящие чудо, и сделать «Алые паруса» еще масштабнее, красочнее и зрелищнее.

Специально спроектированная сцена. По сути, это четыре шоу-площадки, которые позволят артистам готовиться к выступлениям в то время пока поют и танцуют их коллеги. Никаких пауз и перерывов во время прямой трансляции. От внимания зрителей ну уйдет ни одна деталь.

Большая часть сцены уже смонтирована. Когда все работы будут закончены, визуально она станет воздушной и невесомой.

«Основная идея была в том, что в этом году юбилей Александра Грина — 140 лет. И как-то мне захотелось, чтобы сцена в этом году не была прибита к земле, а как бы летела», — рассказал о своей задумке художник–постановщик проекта «Алые паруса» Александр Кудрявцев.

Артисты будут буквально парить в небесах словно птицы. Главное шоу года 2020-го сохранит все свои лучшие элементы — уникальную водную феерию.

«Мы постараемся сделать эфир настолько более интересным и более качественным и красочным, чем нежели люди приходят в обычной и привычной манере к сцене и смотрят концерт», — отметил директор концертной части проекта «Алые паруса» Алексей Булгаков.

Нет сомнений, что «Алые паруса» вновь заявят о себе на весь, мир как это было в 2019-м, когда авторитетное международное жюри, официально признали наш фестиваль лучшим на планете и присудили престижную награду Best Events Awards World.

Фестиваль, возрожденный в 2005-м по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала каждый раз устанавливает новые рекорды. В прошлом году — это небывалое число зрителей, за появлением парусника на набережной наблюдали почти полтора миллиона человек.

27 июня проход парусника в акватории залива покажут все центральные телеканалы, а все шоу целиком будет транслировать Пятый канал.

Главная для выпускников ночь в году, когда благодаря профессионализму и фантазии режиссеров праздника, самым современным спецэффектам и, конечно, главным действующим лицам по другую сторону экрана — выпускникам 2020-го, сказка Александра Грина оживет.