По всей стране проходят различные акции и флешмобы в память о Победе. Одна из них — «Голубь мира». Старт всероссийскому флешмобу дали на Сахалине, участники не только вырезают бумажных голубей, но и запускают в небо живых. В акции приняли участие воспитанники спортивных школ.

«Сегодняшним флешмобом мы также поддерживаем мир во всем мире, и хотим показать, что мирное небо должно всегда быть над головой. И сейчас, и потом для будущего нашего поколения», — рассказала Ирина Рябкина, директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области.

Участником акции может стать каждый. Для этого можно самостоятельно вырезать голубя из бумаги, приклеить на окна дома или офиса, сфотографировать и выложить снимок в соцсетях с хэштэгом #голубьмира.

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