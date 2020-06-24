В Параде Победы в Петербурге примут участие по меньшей мере 200 ветеранов

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Фронтовики поделились воспоминаниями, как отстояли Родину в Великую Отечественную войну.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Около 200 ветеранов станут почетными гостями Парада Победы в Петербурге.

Среди приглашенных фронтовиков те, кто прорывал кольцо блокадного Ленинграда и встречал победную весну, освобождая от фашистских захватчиков Европу.

С героями, подарившими мирное небо, встретился Антон Никитин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.

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