В Параде Победы в Петербурге примут участие по меньшей мере 200 ветеранов
Фронтовики поделились воспоминаниями, как отстояли Родину в Великую Отечественную войну.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Около 200 ветеранов станут почетными гостями Парада Победы в Петербурге.
Среди приглашенных фронтовиков те, кто прорывал кольцо блокадного Ленинграда и встречал победную весну, освобождая от фашистских захватчиков Европу.
С героями, подарившими мирное небо, встретился Антон Никитин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.
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