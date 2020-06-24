Парад Победы состоялся на Дальнем Востоке — видео
Вся страна отдает дань памяти героям, вернувшимся и не вернувшимся с войны.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: 5-tv.ru
Первые шествия в честь 75-летия Великой Победы уже прошли на Дальнем Востоке, в эти минуты Парады начинаются в городах Сибири. И вот кадры из Петропавловска-Камчатского, где прошло первое торжественное шествие страны.
По главной площади прошли 900 военнослужащих. Шествие прошло при ограниченном числе зрителей. Трансляция велась в интернете и по телевидению.
«Сегодня мы отдаем дань величайшего уважения беспримерному подвигу тех, кто прошел долгими дорогами ВОВ. Кто ковал победу на полях сражений и стоял у станков фабрик и заводов, кто воевал в партизанском подполье», — сказал Александр Юлдашев, командующий войсками и силами на северо-востоке России.
А во Владивостоке торжественный Парад прошел на главной улице — Светланской. Как уточнили в командовании Восточного военного округа, в нем приняли участие полторы тысячи солдат и офицеров. Почетными зрителями стали ветераны.
Жителей Приморья попросили остаться дома, они могли смотреть прямую трансляцию. Колонну из 60 единиц военной техники возглавил легендарный Т-34, который участвовал в Сталинградской битве. Впервые в Параде в Приморье приняли участие бронемашины «Тигр» и танки Т-80БВ, которые недавно поступили на вооружение Тихоокеанского флота.
Военные парады прошли также в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Чите, Белогорске. А в эти минуты торжество проходит в столице Бурятии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.
Читайте также
73%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?