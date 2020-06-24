Первые шествия в честь 75-летия Великой Победы уже прошли на Дальнем Востоке, в эти минуты Парады начинаются в городах Сибири. И вот кадры из Петропавловска-Камчатского, где прошло первое торжественное шествие страны.

По главной площади прошли 900 военнослужащих. Шествие прошло при ограниченном числе зрителей. Трансляция велась в интернете и по телевидению.

«Сегодня мы отдаем дань величайшего уважения беспримерному подвигу тех, кто прошел долгими дорогами ВОВ. Кто ковал победу на полях сражений и стоял у станков фабрик и заводов, кто воевал в партизанском подполье», — сказал Александр Юлдашев, командующий войсками и силами на северо-востоке России.

А во Владивостоке торжественный Парад прошел на главной улице — Светланской. Как уточнили в командовании Восточного военного округа, в нем приняли участие полторы тысячи солдат и офицеров. Почетными зрителями стали ветераны.

Жителей Приморья попросили остаться дома, они могли смотреть прямую трансляцию. Колонну из 60 единиц военной техники возглавил легендарный Т-34, который участвовал в Сталинградской битве. Впервые в Параде в Приморье приняли участие бронемашины «Тигр» и танки Т-80БВ, которые недавно поступили на вооружение Тихоокеанского флота.

Военные парады прошли также в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Чите, Белогорске. А в эти минуты торжество проходит в столице Бурятии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.