«Есть что вспомнить»: Брухунова засветила снимки с Петросяном из личного архива
Супруга юмориста похвасталась семейной фотокнигой, чем подтвердила замужество с ним.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova.
Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова сделала любопытный обзор для подписчиков в Instagram. Девушка заказала оригинальный фотоальбом на 160 снимков, в который вместила фрагменты 2019 года по сентябрь включительно. Наконец, заказ пришел, и блогер продемонстрировала, что скрыто за обложкой.
Однако и обложка привлекает внимание. На ней запечатлен Петросян с фотоаппаратом в руке. Внутри альбома фотографий с ним оказалось довольно много — чуть ли не половина. Оставшаяся часть отведена самой Брухуновой, ее кулинарным шедеврам и другим понравившимся ей предметам.
Татьяна вместила в изданную книгу кадры их поездки в Барселону, Арабские Эмираты и другие страны. Автор видео не скрывала, что многое из вошедшего туда сняла она сама на смартфон.
«Я тут запечатлела свои вкусняшки, цветочки… В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться», — сказала Брухунова в Сторис.
74-летний комик и его молодая помощница до сих пор официально не сообщили о своем браке, но не перестают намекать, что их союз давно семейный, а не только профессиональный. И продемонстрированная фотокнига стала тому веским подтверждением.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова похвасталась туфлями от D& G.
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