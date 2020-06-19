«Есть что вспомнить»: Брухунова засветила снимки с Петросяном из личного архива

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Валентин Черников
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Супруга юмориста похвасталась семейной фотокнигой, чем подтвердила замужество с ним.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova.

Супруга юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова сделала любопытный обзор для подписчиков в Instagram. Девушка заказала оригинальный фотоальбом на 160 снимков, в который вместила фрагменты 2019 года по сентябрь включительно. Наконец, заказ пришел, и блогер продемонстрировала, что скрыто за обложкой.

Однако и обложка привлекает внимание. На ней запечатлен Петросян с фотоаппаратом в руке. Внутри альбома фотографий с ним оказалось довольно много — чуть ли не половина. Оставшаяся часть отведена самой Брухуновой, ее кулинарным шедеврам и другим понравившимся ей предметам.

Instagram @bruhunova

Татьяна вместила в изданную книгу кадры их поездки в Барселону, Арабские Эмираты и другие страны. Автор видео не скрывала, что многое из вошедшего туда сняла она сама на смартфон.

«Я тут запечатлела свои вкусняшки, цветочки… В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться», — сказала Брухунова в Сторис.

74-летний комик и его молодая помощница до сих пор официально не сообщили о своем браке, но не перестают намекать, что их союз давно семейный, а не только профессиональный. И продемонстрированная фотокнига стала тому веским подтверждением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова похвасталась туфлями от D& G.

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