Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, к чему снятся цветы
Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, какое значение имеет увиденный во сне букет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Далеко не все придают значение сновидениям. Между тем, сон — такая же важная часть жизни, как и бодрствование. И от того, что привиделось во сне, зачастую зависит поведение и настроение человека утром. Один из самых благотворных снов — про цветы. О чем говорят такие сновидения, 5-tv.ru рассказал участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.
По его словам, большая часть снов про цветы дает человеку добрый знак. Многое зависит от того, какие именно соцветия вам приснились.
«Если снятся розы — это к любви, если орхидеи — это что-то двойственное, тройственное, не всегда хорошо. Цветы сажать — это хорошо, это продолжение желаний, вы что-то делаете, чтобы они осуществились. Если вы срываете цветы, собираете букет, то это осуществление надежды. Особенно хорошо, если вы стоите в поле и собираете их», — растолковал Филоненко.
Плохим предзнаменованием может стать сон про сухоцветы или венки из сухих увядших цветов. Это говорит о том, что наяву кто-то против вас замышляет что-то недоброе. Однако, по словам экстрасенса, придавать таким снам большое значение не стоит. В большинстве случаев цветы во сне — это просто цветы.
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