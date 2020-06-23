Исполнение желаний или козни за спиной. К чему снится вода?
Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, что сулит увиденный во сне водоем.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Runkel; 5-tv.ru
Один из самых благодатных с точки зрения толкования снов — тот, в котором присутствует водоем. Об этом рассказал 5-tv.ru участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.
«Если снится вода, океан, море — это обещает что-то великое. Такое сновидение означает, что у вас впереди ожидается какое-то большое событие, какого вы очень ждете. Например, для студентов, это сдача всех экзаменов», — рассказал медиум.
Однако в этом случае все решает чистота увиденной во сне воды. Когда снится речка, и вода в ней такая чистая, что видны белые камушки или песчаное дно, это сулит исполнение всех желаний. Когда же вода грязная, замутненная, знайте: против вас строят козни, делают что-то недоброе за вашей спиной. Это знак к тому, что как можно скорее нужно принимать какие-то волевые решения.
Ранее 5-tv.ru экстрасенс Михаил Филоненко объяснил, почему развод Асмус и Харламова был неизбежен. По его словам, расставание пары будет спокойным и обоюдным.
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