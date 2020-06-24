Как в Москве готовились к Параду в честь 75-летия Победы

На Красной площади все было готово к параду задолго до его начала. Настроилась и столичная погода. В течение дня синоптики обещают 25 градусов. Тогда как 75 лет назад утро было пасмурным и дождливым. Впрочем, это может стать единственным отличием.

Ранним утром техника и пешие колонны начали подтягиваться к Красной площади. Валентин Трушнин вместе с ними тоже совершил марш-бросок к центру столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости Парада Победы в Москве будут соблюдать социальную дистанцию.