Как в Москве готовились к Параду в честь 75-летия Победы

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Торжественный смотр военной техники и войск в 2020 году проходит так же как и 75 лет назад — 24 июня.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

На Красной площади все было готово к параду задолго до его начала. Настроилась и столичная погода. В течение дня синоптики обещают 25 градусов. Тогда как 75 лет назад утро было пасмурным и дождливым. Впрочем, это может стать единственным отличием.

Ранним утром техника и пешие колонны начали подтягиваться к Красной площади. Валентин Трушнин вместе с ними тоже совершил марш-бросок к центру столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гости Парада Победы в Москве будут соблюдать социальную дистанцию.

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