Гости Парада Победы в Москве будут соблюдать социальную дистанцию

Гости Парада Победы в Москве расположатся на трибунах с соблюдением норм социального дистанцирования. Для безопасной рассадки на Красной площади нанесена специальная разметка. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования. Смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке», — цитирует Крылову РИА Новости.

По ее словам, специалистами смонтированы три трибуны на Красной площади. Левая — на 1089 мест, правая — на 1089 и центральная — на 150 посадочных мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был отложен. 9 мая в российских регионах прошли только авиапарады и праздничные салюты. Впоследствии мероприятие было перенесено на 24 июня.

Как отмечали ранее в Минобороны, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к Параду Победы проходит с соблюдением повышенных мер безопасности.

Первые шествия в честь 75-летия Великой Победы уже прошли на Дальнем Востоке.