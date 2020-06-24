Гости Парада Победы в Москве будут соблюдать социальную дистанцию
На трибунах на Красной площади нанесена специальная разметка для безопасной рассадки.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Komsomolskaya Pravda
Гости Парада Победы в Москве расположатся на трибунах с соблюдением норм социального дистанцирования. Для безопасной рассадки на Красной площади нанесена специальная разметка. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
«Нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования. Смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке», — цитирует Крылову РИА Новости.
По ее словам, специалистами смонтированы три трибуны на Красной площади. Левая — на 1089 мест, правая — на 1089 и центральная — на 150 посадочных мест.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был отложен. 9 мая в российских регионах прошли только авиапарады и праздничные салюты. Впоследствии мероприятие было перенесено на 24 июня.
Как отмечали ранее в Минобороны, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к Параду Победы проходит с соблюдением повышенных мер безопасности.
Первые шествия в честь 75-летия Великой Победы уже прошли на Дальнем Востоке.
Читайте также
57%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?