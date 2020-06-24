Уникальный музей военной техники появился в Екатеринбурге — видео

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В коллекции — и самая массовая модель танков в истории — Т-34, и довоенный легкий танк Т-26.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Уникальный музей военной техники появился в Свердловской области. Экспонаты — реальные участники Великой Отечественной, при этом в выставочный зал железные ветераны заезжали своим ходом.

Все танки, гаубицы и другая техника полностью отреставрированы. Из-за ограничительных мер посетить музей пока нельзя, но для ветерана Великой Отечественной сделали исключение.

Вместе с ним на экскурсию отправился и Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что засекреченную систему залпового огня «Торнадо-С» покажут на Параде Победы.

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