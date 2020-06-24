О разведчике, сорвавшем покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, рассказали в Екатеринбурге

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О бойце невидимого фронта Николае Кузнецове поведали на специальной выставке.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Если о технике времен Великой Отечественной сейчас известно все, то многие страницы тайной войны — противостоянии разведок — до сих пор засекречены. Хотя о многих из них снимают фильмы.

Николай Кузнецов — один из таких бойцов невидимого фронта. Он успешно внедрился в немецкие части на оккупированной Украине, раздобыл информацию о наступлении Вермахта на Курской дуге и сорвал покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, которое готовили немецкие диверсанты в Тегеране в 1943 году.

В Екатеринбурге открылась выставка, на которой представлены документы о подвиге разведчика. Познакомиться с его историей можно и на страницах еженедельника «Аргументы и Факты». Статья — в свежем номере газеты.

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