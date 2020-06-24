О разведчике, сорвавшем покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, рассказали в Екатеринбурге
О бойце невидимого фронта Николае Кузнецове поведали на специальной выставке.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Если о технике времен Великой Отечественной сейчас известно все, то многие страницы тайной войны — противостоянии разведок — до сих пор засекречены. Хотя о многих из них снимают фильмы.
Николай Кузнецов — один из таких бойцов невидимого фронта. Он успешно внедрился в немецкие части на оккупированной Украине, раздобыл информацию о наступлении Вермахта на Курской дуге и сорвал покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля, которое готовили немецкие диверсанты в Тегеране в 1943 году.
В Екатеринбурге открылась выставка, на которой представлены документы о подвиге разведчика. Познакомиться с его историей можно и на страницах еженедельника «Аргументы и Факты». Статья — в свежем номере газеты.
Читайте также
37%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?