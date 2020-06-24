Путин: Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы в Москве призвал помнить подвиг наших предков, победивших фашизм и даровавших свободу своим потомкам. По словам главы государства, народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену.

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. <…> На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить „тотальное зло“», — подчеркнул в своей речи российский лидер.

Он вспомнил об истории Парада Победы, первый из которых в 1945 году фронтовики встречали одновременно со слезами на глазах и улыбками, отражающими гордость за свою страну.

«Здесь, у стен Кремля состоялся легендарный Парад Победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — подчеркнул Путин.

В память о погибших в годы военных лет была объявлена минута молчания.