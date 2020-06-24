Путин: Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ

|
Карина Бернтгольц
38

Президент РФ назвал долгом сохранить память о подвиге наших предков, отстоявших Родину в борьбе с фашистами.

Путин: Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ

Фото: www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы в Москве призвал помнить подвиг наших предков, победивших фашизм и даровавших свободу своим потомкам. По словам главы государства, народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену.

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. <…> На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить „тотальное зло“», — подчеркнул в своей речи российский лидер.

Он вспомнил об истории Парада Победы, первый из которых в 1945 году фронтовики встречали одновременно со слезами на глазах и улыбками, отражающими гордость за свою страну.

«Здесь, у стен Кремля состоялся легендарный Парад Победителей. Этот парад остался в истории, как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — подчеркнул Путин.

В память о погибших в годы военных лет была объявлена минута молчания.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:04
«Брюнетка погорячее»: Эмили Ратаковски сменила имидж и поссорила фанатов
11:53
Число вылечившихся от COVID за сутки вновь превысило количество инфицированных
11:44
«Прелесть, как идет!» — Эммануил Виторган примерил очаровательный венок
11:36
Видео: как прошел парад Победы в Донецке
11:24
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
11:20
«От ваших ног бордюр плавится»: возлюбленную Петросяна обвинили в использовании фотошопа

Сейчас читают

Малышка на миллион: сколько тратит молодая жена Петросяна на гардероб?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок