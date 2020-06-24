Среди матерей московских «суррогатных младенцев» оказалась россиянка

|
Максим Чугункин
104

Также в деле замешаны три гражданки Китая и одна — Казахстана.

Среди матерей московских «суррогатных младенцев» оказалась россиянка

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Herz

Малыши из московской квартиры, которых собирались продать за рубежом, были рождены в России от пяти суррогатных матерей. Их личности стали известны 5-tv.ru: речь идет о трех гражданках Китая Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, казахстанке Жуадир Ануарбековой и гражданке РФ Екатерине К.

Пятеро «суррогатных младенцев» были найдены в квартире на Аргуновской улице в Москве. За ними присматривали две китаянки. Во время обыска полицейские также нашли документы на малышей на китайском языке, по предварительной версии, их готовили к продаже за границей.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Малышей перевезли в больницу, сейчас им ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из квартиры, где нашли «суррогатных младенцев» возрастом от шести дней до полугода.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

13:35
Как получить красивый загар? Советует врач-дерматолог
13:27
Решетова приручает «железного коня» — видео
13:19
Среди матерей московских «суррогатных младенцев» оказалась россиянка
13:16
США могут продлить СНВ-3 при выполнении трех условий
13:00
«Алые паруса — 2020»: бриг «Россия» — уникальная 3D-экскурсия
12:55
«Эталон русского офицера»: Галкин поделился архивными фото отца

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок