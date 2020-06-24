Среди матерей московских «суррогатных младенцев» оказалась россиянка

Малыши из московской квартиры, которых собирались продать за рубежом, были рождены в России от пяти суррогатных матерей. Их личности стали известны 5-tv.ru: речь идет о трех гражданках Китая Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, казахстанке Жуадир Ануарбековой и гражданке РФ Екатерине К.

Пятеро «суррогатных младенцев» были найдены в квартире на Аргуновской улице в Москве. За ними присматривали две китаянки. Во время обыска полицейские также нашли документы на малышей на китайском языке, по предварительной версии, их готовили к продаже за границей.

Возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Малышей перевезли в больницу, сейчас им ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из квартиры, где нашли «суррогатных младенцев» возрастом от шести дней до полугода.