Президент Казахстана оказался единственным, с кем Путин побеседовал до Парада Победы

Владимир Путин перед началом Парада Победы успел поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась в Кремле, о чем сообщает портал Iz.ru.

Токаев прилетел в столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Парад Победы, который традиционно проводится 9 мая, в этом году был перенесен из-за пандемии коронавируса.

По прилету в Москву Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Кремле, где они коротко побеседовали. С другими высокопоставленными гостями российский лидер ограничился приветствиями.

Среди прибывших на Парад Победы в 2020 году — главы Сербии, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии и других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве готовились к проведению Парада Победы.