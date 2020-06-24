Президент Казахстана оказался единственным, с кем Путин побеседовал до Парада Победы
Главы государств встретились в Кремле незадолго до начала торжественных мероприятий.
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин перед началом Парада Победы успел поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча состоялась в Кремле, о чем сообщает портал Iz.ru.
Токаев прилетел в столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Парад Победы, который традиционно проводится 9 мая, в этом году был перенесен из-за пандемии коронавируса.
По прилету в Москву Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в Кремле, где они коротко побеседовали. С другими высокопоставленными гостями российский лидер ограничился приветствиями.
Среди прибывших на Парад Победы в 2020 году — главы Сербии, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии и других стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве готовились к проведению Парада Победы.
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