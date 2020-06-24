Загитова опубликовала видео тренировочного проката перед победой на Олимпиаде-2018. Поклонники в восторге
На турнире в Пхёнчхане фигуристка завоевала золотую медаль, ставшую одной из двух таких наград «олимпийских атлетов из России».
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Фото, видео: Instagram @azagitova
Алина Загитова выложила на своей странице в Instagram кадры контрольного проката программы, который состоялся перед выступлением на Зимней Олимпиаде в 2018 году в Китае. Так она поздравила своих подписчиков с Международным Олимпийским днем, который празднуется 23 июня.
На той Олимпиаде Алина Загитова взяла золото, серебро досталось соотечественнице Евгении Медведевой. Тогда Загитовой было 15 лет, что делает ее одной из самых молодых олимпийских чемпионок в мире.
Поклонники в комментариях к посту назвали фигуристку «лучшей олимпийской чемпионкой».
«Одна из любимейших программ»;
«Какая же ты 😍 На это можно бесконечно смотреть».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова потеряла 50 тысяч долларов из-за коронавирусной пандемии.
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