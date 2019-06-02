Глава ОКР прокомментировал слухи о возможном отстранении России от Олимпиады — 2020

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По словам Станислава Позднякова, если будут подтверждены какие-то нарушения, то ответственность будет индивидуальной, а не коллективной.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Олимпиада в Пхёнчхане 163

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на статью в британской газете The Sun о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году.

По словам главы ОКР, вероятные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не должны отразиться на допуске всей российской команды.

«Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — заявил Поздняков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чиновник подчеркнул, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета (МОК) и других статусных спортивных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британское издание заявило о возможном отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде-2020 из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. По мнению журналистов Соединенного Королевства, руководство ВФЛА якобы пыталось скрыть допинговые нарушения российского прыгуна, который является претендентом на призовые места на играх в Токио в 2020 году.

Тема:
Олимпиада в Пхёнчхане 163
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