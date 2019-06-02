Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на статью в британской газете The Sun о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году.
По словам главы ОКР, вероятные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не должны отразиться на допуске всей российской команды.
Чиновник подчеркнул, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета (МОК) и других статусных спортивных организаций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что британское издание заявило о возможном отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде-2020 из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. По мнению журналистов Соединенного Королевства,