Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на статью в британской газете The Sun о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году.

По словам главы ОКР, вероятные проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не должны отразиться на допуске всей российской команды.

«Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — заявил Поздняков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чиновник подчеркнул, что руководствуется официальной позицией Международного олимпийского комитета (МОК) и других статусных спортивных организаций.