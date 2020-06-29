Чемпионка мира по шорт-треку ван Рейвен находится реанимации в критическом состоянии

Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы по шорт-треку Лара ван Рейвен из попала в реанимацию в критическом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Нидерландской федерации конькобежного спорта. 27-летней спортсменке стало плохо во время тренировочного сбора в французских Пиренеях. Как сообщает ТАСС, Ван Рейвен страдает расстройством иммунной системы после операции на плече.

«Сейчас ее состояние все еще остается критическим», — цитирует агентство тренера спортсменки Йеруна Оттера.

Помимо бронзовой олимпийской медали, ее активе ван Рейвен «золото» и «серебро» чемпионатов мира, а также три золотые, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

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