Путин поднял тост за будущие победы на приеме в честь участников Парада

На приеме в Кремле по случаю 75-летия Победы Владимир Путин поднял тост за здоровье ветеранов, будущие победы и единение стран. Об этом сообщает РИА Новости.

За торжественным маршем по Красной площади следили главы Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии и Сербии.

После основных мероприятий и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Кремле состоялся торжественный прием иностранных гостей. На нем Владимир Путин произнес большой тост, в котором подчеркнул важность празднования Дня Победы и сохранения памяти о подвиге советского народа.

Президент пообещал, что в России всегда будут помнить солдат, которые не вернулись с войны. Отметил подвиг советского тыла, который обеспечивал ресурсы для Победы.

«Легендарный Парад Победителей, который состоялся 75 лет назад, — это наша общая история, как и Великая Победа — общая. Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем!» — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин оценил проведение Парада Победы в Москве.