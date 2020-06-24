Путин оценил проведение Парада Победы в Москве

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Василий Заика
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По словам президента России, организаторы торжественного марша и военнослужащие старались от души.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил проведение Парада Победы в Москве. По словам главы государства, юбилейный торжественный марш состоялся на высочайшем уровне.

Российский лидер во время приема для глав государств по окончании мероприятий отметил, что организаторы Парада и военнослужащие старались от души.

«Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души», — цитирует Владимира Путина сайт Кремля.

Президент России подчеркнул, что «такая сплоченность, которая нас объединяет; духовное единение, почитание праздника, который был и остается одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу».

Владимир Путин выразил благодарность главам иностранных государств, которые несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку прибыли в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом.

«Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы.

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