Путин оценил проведение Парада Победы в Москве
По словам президента России, организаторы торжественного марша и военнослужащие старались от души.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин оценил проведение Парада Победы в Москве. По словам главы государства, юбилейный торжественный марш состоялся на высочайшем уровне.
Российский лидер во время приема для глав государств по окончании мероприятий отметил, что организаторы Парада и военнослужащие старались от души.
«Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Спасибо вам за добрые слова, вы отметили, что Парад прошел на самом высоком уровне. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души», — цитирует Владимира Путина сайт Кремля.
Президент России подчеркнул, что «такая сплоченность, которая нас объединяет; духовное единение, почитание праздника, который был и остается одним на всех, созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу».
Владимир Путин выразил благодарность главам иностранных государств, которые несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку прибыли в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы над фашизмом.
«Я уже говорил, это очевидная вещь: для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие. День Победы отмечают в каждом из наших государств. Ничто не властно, как говорят в таких случаях, над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев. А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств», — заключил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — командир «Стрижей» заходит на посадку после участия в Параде Победы.
Читайте также
44%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?