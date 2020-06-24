Вирусолог раскрыл, почему коронавирусная пневмония более опасна, чем гриппозная

При коронавирусной пневмонии процент появления фиброза легких выше, чем при гриппозной. Об этом рассказал профессор-вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Как заявил врач в беседе с 5-tv.ru, коронавирусная пневмония по своему патогенезу отличается от гриппозной. Пневмония, вызванная COVID-19, оставляет более серьезные повреждения тканей легких, образуя рубцы, что приводит к нарушению дыхания и снижению уровня кислорода в крови.

«Фиброз — это такая вещь, которая уже не лечится, она назад не уйдет никуда. Другое дело, что она занимает какую-то часть легкого. Если эта часть небольшая, то это на здоровье не сильно сказывается, если это значительная часть легких — тогда здоровье человека ухудшится значительно», — рассказал Альтштейн.

При этом он прокомментировал данные исследования Национальной службы здравоохранения Великобритании, согласно которым фиброз легких может наблюдаться у 30% перенесших COVID-19. По его словам, свои данные британцы основывают на своем собственном печальном опыте — летальность от коронавируса в Великобритании выше, чем в любой другой стране, в том числе России. По словам Альтштейна, в то время как в Великобритании процент смертности от COVID-19 составляет 16%, в России — около 2%.

«В результате по их материалу получаются цифры тяжелые и довольно пессимистичные», — сказал он.

Вместе с тем специалист отметил, что коронавирус может привести к хроническим заболеваниям легких, но вопрос в том, какой процент переболевших это коснется. Говорить, что каждый перенесший COVID-19 получит фиброз легких, нельзя.

«Здесь мы имеем дело с чем-то для нас новым, поэтому это вызывает опасения. Так, чтобы впадать в панику и скорее давать всем инвалидность — это преувеличение», — полагает Альтштейн.

Профессор также сообщил, что низкий процент заболеваемости и смертности от коронавируса в России по сравнению с другими странами может быть связан с тем, что в разных странах версии вируса различаются.

«Ясно, что эти вирусы, распространяемые в разных регионах Земли, не совсем одинаковые, и не одна и та же линия распространяется в одной и той же стране, как, например, в США», — сказал он.

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