Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов напомнил об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе
Специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов предостерег россиян от ношения маски на подбородке. Медик отметил, что из-за жары многие могут отказываться от средств индивидуальной защиты, носить их чисто формально или преждевременно снимать. Это может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, что крайне опасно в условиях распространения коронавируса.
«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно», — цитирует Молчанова URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Врач подчеркнул, что несмотря на ослабление ограничений, важно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.
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