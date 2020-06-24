Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач

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Карина Бернтгольц
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Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов напомнил об обязательном использовании средств индивидуальной защиты.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов предостерег россиян от ношения маски на подбородке. Медик отметил, что из-за жары многие могут отказываться от средств индивидуальной защиты, носить их чисто формально или преждевременно снимать. Это может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, что крайне опасно в условиях распространения коронавируса.

«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно», — цитирует Молчанова URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Врач подчеркнул, что несмотря на ослабление ограничений, важно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Ранее Путин призвал россиян быть бдительными, пока не начнется производство вакцины от коронавируса.

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