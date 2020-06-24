Подвигу фронтовиков отдали дань памяти и уважения: Как прошел Парад Победы в Москве
В этот день 75 лет назад по Красной площади чеканили шаг победители, только что вернувшиеся с боевых рубежей.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Парад в честь 75-летия Великой Победы состоялся. Пусть не 9 мая, но в не менее значимый для России день.
24 июня 45-го по Красной площади чеканили шаг победители, только что вернувшиеся с фронта. 35 тысяч человек — от сержантов и рядовых до генералов и маршалов. Те, кто прошагал пол-Европы, чтобы водрузить Красное знамя над Рейхстагом. Они освободили Родину от врага, они победили фашизм.
Внуки и правнуки победителей сегодня отдали дань уважения и памяти подвигу фронтовиков. Об атмосфере на Красной площади — расскажет Алексей Лазуренко.
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