Подвигу фронтовиков отдали дань памяти и уважения: Как прошел Парад Победы в Москве

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоялся. Пусть не 9 мая, но в не менее значимый для России день.

24 июня 45-го по Красной площади чеканили шаг победители, только что вернувшиеся с фронта. 35 тысяч человек — от сержантов и рядовых до генералов и маршалов. Те, кто прошагал пол-Европы, чтобы водрузить Красное знамя над Рейхстагом. Они освободили Родину от врага, они победили фашизм.

Внуки и правнуки победителей сегодня отдали дань уважения и памяти подвигу фронтовиков. Об атмосфере на Красной площади — расскажет Алексей Лазуренко.