Подвигу фронтовиков отдали дань памяти и уважения: Как прошел Парад Победы в Москве

Эфирная новость 19

В этот день 75 лет назад по Красной площади чеканили шаг победители, только что вернувшиеся с боевых рубежей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоялся. Пусть не 9 мая, но в не менее значимый для России день.

24 июня 45-го по Красной площади чеканили шаг победители, только что вернувшиеся с фронта. 35 тысяч человек — от сержантов и рядовых до генералов и маршалов. Те, кто прошагал пол-Европы, чтобы водрузить Красное знамя над Рейхстагом. Они освободили Родину от врага, они победили фашизм.

Внуки и правнуки победителей сегодня отдали дань уважения и памяти подвигу фронтовиков. Об атмосфере на Красной площади — расскажет Алексей Лазуренко.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
68.84
-0.64 77.76
0.08
ТОП-3 знаков зодиака, которые создают семьи после 30 лет

Последние новости

21:07
Французский сенатор: «Без России ни один международный конфликт не будет решен»
20:55
Кошка гимнастки Солдатовой отняла у нее лавры после совместного видео
20:47
«Навстречу мечте»: завершается подготовка к главному празднику российских выпускников «Алые паруса — 2020»
20:40
Подвигу фронтовиков отдали дань памяти и уважения: Как прошел Парад Победы в Москве
20:28
«Просто разводимся и все»: Харламов опроверг заявление ведущего шоу о розыгрыше
20:18
ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, избегающих серьезных отношений
Развод Харламова и Асмус — розыгрыш? Ведущий рассказал о задании на шоу
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок