«Просто разводимся и все»: Харламов опроверг заявление ведущего шоу о розыгрыше
Ранее Владимир Маркони сообщал, что звездная пара всех разыграла.
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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov
Гарик Харламов опроверг появившуюся информацию о том, что его развод с Кристиной Асмус был всего-навсего розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Ранее ведущий шоу Владимир Маркони рассказал, что актриса и резидент Comedy Club стали участниками одного из выпусков передачи, которая должна выйти в июле.
На своей странице в Instagram Харламов выложил пост с надписью и видео, в которых выразил свое мнение по этому поводу.
«Хорош уже. Просто разводимся и все! Листайте!» — написал юморист, призвав подписчиков посмотреть ролик с комментарием.
На видео Харламов резко выразился о Маркони, сообщив, что ведущий просто захотел «пропиарить» свое шоу.
«Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу — за счет чужого развода», — сказал юморист.
Он также заявил, что ему «крайне интересно» посмотреть выпуск с якобы его участием, выход которого, как сообщал Маркони, запланирован на июль. Он также призвал СМИ попросить ведущего предоставить им нарезку выпуска шоу, чтобы убедиться в его существовании.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал об участии Асмус и Харламова в проекте. По его словам, развод актрисы и юмориста на самом деле является розыгрышем, который они устроили в рамках задания шоу.
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