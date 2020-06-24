Расставание одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса Кристины Асмус и Гарика Харламова стало полной неожиданностью для всех. Актриса и юморист один за другим выложили на своих официальных страницах в соцсетях сообщения о разводе и попросили с уважением отнестись к их решению. Поклонники звездной пары до сих пор отказываются верить в серьезность положения, а некоторые из них считают, что все произошедшее является шуткой.

Сомнения интернет-пользователей недавно подкрепились громким заявлением ведущего YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони. В интервью KP.RU Маркони поведал, что развод актрисы и юмориста на самом деле является розыгрышем, который они устроили в рамках задания шоу. Ведущий подтвердил, что Асмус и Харламова совсем недавно стали участниками Comment Out.

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — сказал Маркони.

Как рассказал ведущий, публичное заявление о разводе было «синхронным» наказанием пары, которое они должны были выполнить вместе. Он подчеркнул, что сам текст сообщения, опубликованный звездами в соцсетях, был взят ими с карточки.

«Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст (заявления о разводе — Прим.ред.) с карточки», — сообщил Маркони.

Он также сообщил, что выпуск с участием Асмус и Харламова появится на YouTube в июле, и тогда же будут раскрыты все карты.

«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить „нет, нет“ (это не шоу — Прим.ред.), но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — обещал Маркони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете. Пара объявила о своем расставании спустя восемь лет брака, подчеркнув, что ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия не являются причинами развода.