Разница в 75 лет: Парад в Москве максимально точно повторил легендарный Парад 1945 года

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При разработке сценария торжества организаторы консультировались с историками.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Два парада разделяет 75 лет.

При подготовке нынешних торжеств эксперты внимательно изучили хронику 45-го года и даже рассекретили архивные документы.

Обращали внимание на мельчайшие детали — на униформу и строй солдат.

Николай Иванов об исторических параллелях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде.

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