Разница в 75 лет: Парад в Москве максимально точно повторил легендарный Парад 1945 года
При разработке сценария торжества организаторы консультировались с историками.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
Два парада разделяет 75 лет.
При подготовке нынешних торжеств эксперты внимательно изучили хронику 45-го года и даже рассекретили архивные документы.
Обращали внимание на мельчайшие детали — на униформу и строй солдат.
Николай Иванов об исторических параллелях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде.
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