В Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде

Представители штаба Балтийского флота РФ разыскивают контакты «золушки» — участницы Парада Победы в Калининграде, которая потеряла туфельку и продолжила чеканить шаг, не нарушая строй.

«Пока нет (контактов — Прим.ред.). Ищут ее», — сообщили в пресс-службе подразделения.

Инцидент произошел 24 июня на площади Победы во время прохождения парадных расчетов. Девушка-офицер во время Парада продемонстрировала выдержку и собранность, маршируя босой ногой.

На поступок участницы торжественного смотра уже обратил внимание командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Адмирал принял решение о поощрении калининградской «золушки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.