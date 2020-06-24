В Балтфлоте разыскивают «золушку», потерявшую туфельку на Параде в Калининграде
Девушка-офицер во время торжественного марша чеканила шаг без туфли на правой ноге.
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Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
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Фото, видео: 5-tv.ru
Представители штаба Балтийского флота РФ разыскивают контакты «золушки» — участницы Парада Победы в Калининграде, которая потеряла туфельку и продолжила чеканить шаг, не нарушая строй.
«Пока нет (контактов — Прим.ред.). Ищут ее», — сообщили в пресс-службе подразделения.
Инцидент произошел 24 июня на площади Победы во время прохождения парадных расчетов. Девушка-офицер во время Парада продемонстрировала выдержку и собранность, маршируя босой ногой.
На поступок участницы торжественного смотра уже обратил внимание командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Адмирал принял решение о поощрении калининградской «золушки».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.
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