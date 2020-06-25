Автопробег в честь 75-летия Победы прошел в США

Отметили 75-летие Победы и наши соотечественники за рубежом.

В Лос-Анджелесе они устроили автопробег: колонна советских автомобилей проехала по знаменитому голливудскому бульвару.

Маршрут завершился в «Русском парке» неподалеку от Беверли-Хилз. Участники этого маленького парада возложили цветы к мемориалу советских воинов, и почтили память погибших минутой молчания.

Мероприятие планировали провести еще 9 мая, но из-за пандемии его решили перенести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Парад в Москве максимально точно повторил легендарный Парад 1945 года.