Автопробег в честь 75-летия Победы прошел в США

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Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Отметили 75-летие Победы и наши соотечественники за рубежом.

В Лос-Анджелесе они устроили автопробег: колонна советских автомобилей проехала по знаменитому голливудскому бульвару.

Маршрут завершился в «Русском парке» неподалеку от Беверли-Хилз. Участники этого маленького парада возложили цветы к мемориалу советских воинов, и почтили память погибших минутой молчания.

Мероприятие планировали провести еще 9 мая, но из-за пандемии его решили перенести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Парад в Москве максимально точно повторил легендарный Парад 1945 года.

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